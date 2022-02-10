Ярославский часто ездит за рулем сам, а за несколько часов до ДТП был нетрезвым, – журналист

Авто из кортежа Александра Ярославского могло вызвать смертельное ДТП в Харьковской области. У бизнесмена уверяют, что за рулем был не он, а водитель. Правда, журналисты неоднократно замечали, что Ярославский часто сам водит машины.

Журналист-расследователь Михаил Ткач утверждает, что в Украине есть только несколько крупных бизнесменов, которые лично управляют машинами: Суркисы, Колесников и Ярославский.

К теме У Ярославского говорят, что за рулем во время ДТП был их водитель, а не сам бизнесмен

Правда, неизвестно, действительно ли бизнесмен был за рулем, когда произошла авария. По информации источников Ткача, вечером 9 февраля, за несколько часов до ДТП, Ярославский якобы был нетрезвым.

Машина Ярославского может стоить полмиллиона евро

Также журналист говорит, что недавно для Ярославского в Украину завезли дорогую машину – Brabus 900 Rocket Edition G Wagon. Это один из самых быстрых и дорогих внедорожников. В общей сложности есть 25 экземпляров стоимостью от 571 270 евро, то есть почти 18 миллионов гривен.

Ткач утверждает, что именно такой автомобиль и попал в ДТП.

Возможное авто Ярославского / Фото "Украинской правды"

Как Ярославский попал в Лондон

В компании бизнесмена отмечали, что он находится в Лондоне с семьей. Уверяли, что он поехал туда согласно своему графику.

Однако Ткач предполагает, что Ярославский мог покинуть страну внезапно.

Чартер прилетел из Польши сразу под вылет бизнесмена и не ждал в аэропорту даже несколько часов, как это происходит обычно.

– написал журналист.

Что известно о ДТП

В районе 534 километра трассы Киев – Харьков – Довжанский 9 февраля автомобиль сбил мужчину в возрасте около 50 лет. Он погиб в результате множественных переломов и травм жизненно важных органов.

На месте ДТП нашли номера 0018. Такие же знаки якобы были у автомобиля из кортежа Ярославского.

Сам Ярославский убеждает, что о ДТП узнал утром 10 февраля, а на момент аварии спал дома. Полиция вызвала его на допрос.

Впоследствии в компании DCH, президентом которой является Ярославский, отметили, что за рулем был его водитель.

Текст поста Михаила Ткача:

Относительно ДТП олигарха Ярославского.

Мы неоднократно фиксировали олигарха на разных мероприятиях и в аэропорту именно за рулем. В Украине всего несколько крупных бизнесменов, которые лично управляют машинами: Суркисы, Колесников, Ярославский. Недавно были сообщения о том, что в Украину завезли один из самых дорогих «кубиков». По информации из наших источников, именно для Ярославского.

"Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников на планете. Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от 571 270 евро (почти 18 000 000 гривен!)"

Ссылка на источник в первом комментарии. По нашей информации именно такой автомобиль и попал в ДТП вчера ночью.

О том, что Ярославский сегодня покидал страну внезапно, улетая в Лондон, может свидетельствовать тот факт, что чартер прилетел из Польши сразу под вылет бизнесмена и не ожидал в аэропорту даже несколько часов, как это обычно происходит.

Наш источник сообщает, что вчера вечером общались с Ярославским по телефону за несколько часов до ДТП, и он был в нетрезвом состоянии.

На фото авто Ярославского после того, как сбило насмерть человека.