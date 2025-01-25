"ТЦК – не ВСУ": в Сухопутных войсках развеяли миф пропаганды

В обществе бытует мнение, что ТЦК не является частью ВСУ. Впрочем, в Сухопутных войсках опровергли этот миф.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Натальи Кондратовой для "Киев FM".

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Является ли ТЦК частью ВСУ

Киндратив рассказала, что в Украине является распространенным миф о том, что "ТЦК – не ВСУ".

ТЦК, согласно положению, – орган военного управления и он входит в структуру Вооруженных Сил Украины и подчиняется Сухопутным войскам ВСУ,

– пояснила она.

Она добавила, что сотрудники ТЦК являются таким же военнослужащими ВСУ, как и другие подразделения. Она добавила, что пропаганда пытается демонизировать деятельность ТЦК, поэтому распространяются нарративы о том, что они не являются частью Вооруженных Сил.

Напомним, что полсотни пророссийских телеграмм-каналов пытаются поссорить украинцев и активно распространяют информацию о конфликтах по мобилизации в Украине. Также инфовкиды происходят через белорусские каналы.