Является признаком определенной деэскалации, – Сушко о разговоре Байдена и Путина
Источник:24 канал
Диалог между Джо Байденом и Владимиром Путиным – это хороший знак для Украины, даже если консенсуса пока не нашли. Ведь если бы лидер Кремля планировал немедленное нападение, он бы не вступал в переговоры.
Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил эксперт по международным отношениям Александр Сушко. По его словам, сейчас образовалась определенная пауза, в ходе которой будут проходить дополнительные переговоры.
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"В целом такие дискуссии на высшем уровне уже являются признаком определенной деэскалации", – отметил Сушко.
Дополнительные переговоры
После общения президента США с российским лидером Байден планирует совершить переговоры со своими партнерами в Европе.
Дополнительные переговоры, которые позволят выяснить, существует ли здесь вообще пространство для определенного компромисса, который устроил бы все стороны,
– подчеркнул Сушко.
Эксперт убежден, что пока Украина не видит такого пространства. Следовательно, ожидания от упомянутого разговора достаточно скромны.Обратите внимание! Переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря 2021 года и длились 2 часа. Разговор состоялся в видеоформате, но трансляции не было, главных тем, которые поднимались, также пока не озвучили.
Четкая позиция Украины
По мнению политолога, диалог между лидерами стран будет продолжаться. Задача Украины – помочь понять американским коллегам, какие шаги для нас приемлемы, а какие – нет.
Главным вопросом станет то, что Украина может сделать со своей стороны, чтобы сохранить соучастие в этом диалоге. Определить, о чем украинские представители могут общаться с другими сторонами.
Сушко – о переговорах Байдена и Путина: смотрите видео
Беседа Путина и Байдена: что известно
- По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США планировал объяснить главе России обо всех последствиях после возможного наступления на Украину.
- С российской стороны главным вопросом могло стать вступление Украины в НАТО, в частности "юридические гарантии", что нашу страну не примут в Альянс.
- Другими возможными темами диалога могли стать рынок нефти, экономические вопросы, ситуация в Афганистане, Иране и Ливии.