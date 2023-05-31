Совершил ДТП и напал на полицейскую с кроссовком: во Львовской области судили водителя

В Яворове судили местного жителя, который пьяным совершил аварию и скрылся с места ДТП. После этого он еще и напал на патрульную полицейскую с кроссовком.

В Яворове судили местного жителя, который пьяным совершил аварию и скрылся с места ДТП. После этого он еще и напал на патрульную полицейскую с кроссовком.

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За нападение на полицейского судили безработного жителя Яворова. В сентябре 2022 года он совершил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, после чего еще напал на патрульную.

Подробности инцидента

В сентябре прошлого года пьяный водитель, управляя ночью автомобилем ВАЗ, совершил ДТП и скрылся. Патрульные обнаружили и задержали его на трассе Львов-Краковец.

Во избежание ответственности за совершенное административное правонарушение, он совершил шарпанину из в.и.о. командира взвода Управления патрульной полиции и старшим инспектором роты, которые в это время выполняли свои служебные обязанности,

– говорится в приговоре суда.

Сообщается, что во время конфликта пьяный водитель ударил патрульную старшего инспектора роты в лицо кроссовком по голове.

В результате правоохранитель получила ссадины на лбу слева и на левой кисти. У судьи постановили, что они относятся к травмам легкой степени тяжести и не имеют признаков опасности для жизни в момент причинения.

Мужчина свою вину признал

Во время заседания обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и извинился перед потерпевшей. Он просил судью строго его не наказывать и не лишать свободы.

Полицейская также просила у судьи избрать обвиняемому наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку претензий материального и морального характера к нему нет.

Судья Яворивского суда Наталья Швед учла раскаяние мужа и просьбу полицейской, поэтому назначила виновному один год испытательного срока. В суде также отменили арест на кроссовках фирмы Columbia и вернули его владельцу.

Приговор может быть обжалован во Львовский апелляционный суд в течение 30 дней.

К слову, на днях в Яворове произошло еще одно ДТП, во время которого пострадало полицейское: