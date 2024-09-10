"Русского языка стало больше": в Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы

В Ивано-Франковске вскоре могут появиться языковые инспекторы. Введение такой общественной инициативы городской голова Руслан Марцинкив объяснил значительным увеличением русского языка в городе.

Мэр Ивано-Франковска обсудил этот вопрос с языковым омбудсменом Тарасом Кремнем в понедельник, 9 сентября. Марцинкив рассказал о деталях будущей инициативы.

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В Ивано-Франковске действует программа защиты украинского языка

Марцинкив и Кремень обсудили проведение социальной рекламы и других мероприятий, которые будут популяризировать украинский язык как в Ивано-Франковске, так и по всей Украине. О других деталях ивано-франковский мэр пообещал рассказать позже.

Введем инициативу: языковые инспекторы. Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в нашем городе. А это проблема для нашего государства. Подробнее расскажу позже,

– сказал он.

Руслан Марцинкив отметил, что в городе уже действует программа популяризации и защиты украинского языка. Также он призвал местных жителей участвовать в языковых курсов.