"Русского языка стало больше": в Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы
Источник:Руслан Марцинкив
В Ивано-Франковске вскоре могут появиться языковые инспекторы. Введение такой общественной инициативы городской голова Руслан Марцинкив объяснил значительным увеличением русского языка в городе.
Мэр Ивано-Франковска обсудил этот вопрос с языковым омбудсменом Тарасом Кремнем в понедельник, 9 сентября. Марцинкив рассказал о деталях будущей инициативы.
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В Ивано-Франковске действует программа защиты украинского языка
Марцинкив и Кремень обсудили проведение социальной рекламы и других мероприятий, которые будут популяризировать украинский язык как в Ивано-Франковске, так и по всей Украине. О других деталях ивано-франковский мэр пообещал рассказать позже.
Введем инициативу: языковые инспекторы. Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в нашем городе. А это проблема для нашего государства. Подробнее расскажу позже,
– сказал он.
Руслан Марцинкив отметил, что в городе уже действует программа популяризации и защиты украинского языка. Также он призвал местных жителей участвовать в языковых курсов.