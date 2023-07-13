Языковой скандал в Николаеве: женщина придиралась к прохожим, которые говорили на украинском

Недавно в Николаеве разразился языковой скандал. Женщина оскорбляла прохожих, которые общались по-украински.

Правоохранители уже открыли уголовное производство. Теперь женщине грозит штраф, ограничение свободы или тюрьма.

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Унижала и угрожала за украинский язык

Полицейские завели дело по факту нарушения равноправия граждан. Рассказали, что во время мониторинга в соцсетях обнаружили соответствующее сообщение.

Автор отметил, что в областном центре женщина на видео унижает на улице прохожих из-за их общения на украинском языке,

– добавили в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников происшествия. Заметим, что на опубликованных кадрах неизвестная женщина агрессивно заявляет, что "не понимает" украинский язык и оскорбляет прохожих. Дальше начинает угрожать.

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Женщина устроила скандал из-за украинского языка: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика)

В Одессе женщина угрожала кассиру

В одном из магазинов Одессы неизвестная женщина начала угрожать кассиру потому, что он обратился к ней на украинском языке.

Абсурдно кричала, что Украина будто бы "должна быть частью России". Далее заявила: "Я что бандер**га, что вы со мной так разговариваете? Я не понимаю ваш укро***истский язык, скоро вас всех убьют".