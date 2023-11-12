"Здесь русскоязычный народ": наглая продавщица в Измаиле нагрубила украинке

Очередной языковой скандал разразился в Одесской области. Так, в Измаиле продавщица на рынке отказалась говорить на украинском языке. Более того, обидела покупательницу и заявила, что живет в "Бессарабии".

В сеть ролик с продавщицей из Измаила выложил журналист Константин Андриюк. На видео можно увидеть словесную перепалку между ней и женщиной, которая пришла купить специи для защитников.

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Называла нацисткой и жаловалась на "ущемление прав"

Как отметила покупательница и автор видео, она пришла купить бойцам специи. Она отметила, что не впервые покупает у этой продавщицы. Но впервые она сказала: "Разговаривайте со мной на русском или узбекском".

После этого женщина вытащила смартфон и принялась снимать на камеру нарушение своих прав. Это возмутило продавщицу, которая решила обозвать покупательницу нацисткой и повторила это несколько раз без колебаний.

Вообще-то, живем в Бессарабии. Здесь русскоязычный народ,

– продолжила она.

Продавщица в Измаиле назвала покупательницу нацисткой: смотрите видео

Между женщинами продолжил разгораться конфликт. Продавщица настаивала на своем и подчеркивала, чтобы все говорили на "своем языке". На что ей коллега по рынку начала кричать: "Марина, перестань".

Но она не останавливалась. Заявила, что "один уже бил у нас такой". Она также добавила, что "вы ущемляете мои права, я мусульманочка".

В конце концов продавщица даже вызвала охрану и натравила ее на покупательницу, защищавшую свои права.

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