На одном из бизнес-мероприятий посетительницу выгнали из зала после просьбы к спикеру соблюдать законы Украины и перейти на украинский язык. Уже известно, что этот инцидент вызвал волну возмущений и не обошел мимо Уполномоченного по защите государственного языка.

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Что говорит языковой омбудсмен

Языковой омбудсмен Тарас Креминь отреагировал на скандал в Одессе между посетительницами бизнес-мероприятия и спикером. Он назвал спор "классической историей о граблях", на которые наступили организаторы, которые прогнали посетительницу.

Пригласив на мероприятие людей, которые требовали обеспечить их право на информацию на государственном языке, инициаторы "бизнес-мероприятия", имея иноязычных спикеров, нарушили сразу несколько статей языкового закона и Уголовного кодекса. Это, к сожалению, и проблема, которая все еще есть в сознании малочисленной когорты обрусевших современников,

– объяснил он.

По его словам, травля за язык и изгнание из публичного события является "предметом внимания правоохранительных органов". И реакция за подобное отношение будет жесткой, а нарушители будут немедленно наказаны.

"Никому не позволено такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины. Надеюсь и на реакцию местной власти, которая обязана создать условия и, в случае нарушений, действовать и должным образом отреагировать", – добавил он.

Однако это еще не все

Уполномоченная по вопросам защиты государственного языка и депутат Одесского районного совета Ярослава Витко-Присяжнюк тоже высказалась относительно этого инцидента. Она отметила, что скандал громко расползается по сети.

Очень резанул чей-то комментарий с формулировкой "украиноязычное сообщество Одессы". Друзья, мы не сообщество и не меньшинство. Закон обязывает каждого гражданина Украины владеть государственным языком. Другие языки в соответствии с законодательством мы знать не обязаны,

– подчеркнула она.

Чиновница также отметила, что предоставлять услуги или информацию на другом языке, знать которую в Украине не обязаны, является нарушением права на получение услуг и информации на государственном языке.

Что известно о языковом скандале в Одессе: коротко