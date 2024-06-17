На одному із бізнес-заходів відвідувачку вигнали із залу після прохання до спікера дотримуватись законів України та перейти на українську мову. Вже відомо, що цей інцидент спричинив хвилю обурень й не обійшов повз Уповноваженого із захисту державної мови.

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Що каже мовний омбудсмен

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь відреагував на скандал в Одесі між відвідувачками бізнес-заходу та спікером. Він назвав суперечку "класичною історією про граблі", на які наступили організатори, які прогнали відвідувачку.

Запросивши на захід людей, які вимагали забезпечити їхнє право на інформацію державною мовою, ініціатори "бізнес-заходу", маючи іншомовних спікерів, порушили відразу декілька статей мовного закону і кримінального кодексу. Це, на жаль, та проблема, яка все ще є у свідомості малочисельної когорти зросійщених сучасників,

– пояснив він.

За його словами, цькування за мову і вигнання з публічної події є "предметом уваги правоохоронних органів". І реакція за подібне ставлення буде жорсткою, а порушники будуть негайно покарані.

"Нікому не дозволено такі грубі зловживання стосовно громадян України. Сподіваюся і на реакцію місцевої влади, яка зобов’язана створити умови та, у випадку порушень, діяти й належним чином відреагувати", – додав він.

Однак це ще не все

Уповноважена з питань захисту державної мови та депутатка Одеської районної ради Ярослава Вітко-Присяжнюк теж висловилася щодо цього інциденту. Вона зауважила, що скандал гучно розповзається мережею.

Дуже різонув чийсь коментар із формулюванням "українськомовна спільнота Одеси". Друзі, ми не спільнота й не меншина. Закон зобов’язує кожного громадянина України володіти державною мовою. Інші мови відповідно до законодавства ми знати не зобов’язані,

– наголосила вона.

Посадовиця також зауважила, що надавати послуги чи інформацію іншою мовою, знати яку в Україні не зобов’язані, є порушенням права на отримання послуг та інформації державною мовою.

Що відомо про мовний скандал в Одесі: коротко