Пели песню о Москве и ругались: в караоке Белой Церкви разразился громкий скандал

В одном из развлекательных заведений Белой Церкви Киевской области произошел скандал. Мужчина в караоке пел песню о Москве. Когда ему делали замечания и пытались напомнить, что в нашей стране война, он нецензурно выражался в ответ.

Известно, что инцидент произошел 19 мая. Муж пел песню о Москве из репертуара давнего поклонника сепаратистов, внесенного в базу "Миротворца", Гарика Сукачева.

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На опубликованном видео молодая девушка возмущается тем, что в развлекательном заведении звучит почти российская попса. Подруга автора видео, муж которой военный и защищает Украину от оккупантов, не удержалась и подошла сделать замечание.

Не за язык, а за песню. Когда я увидела реакцию мужчины, который это пел (а ему было просто пофиг на замечания), подошла я. Немножко в более грубой форме спросила его, как оно петь такое дерьмо в стране, в которой идет война, где гибнут лучшие, а эти изверги поют о Москве. Мне, конечно, начали грубить,

– описала ситуацию девушка.

В ответ мужчина начал нецензурно ругаться и утверждал, что имеет право петь что угодно.

"Далее на нас вызвали наряд полиции, мы написали заявление на заведение и на мужчину, который имел неадекватное поведение. Но один нюанс, никто из персонала за нас не вступился, только сказали "девушки, к нам постоянно приходят военные и поют русскую музыку, какая разница", – добавила участница событий.

Детали языкового скандала в Белой Церкви: смотрите видео

Добавим, что раньше в Одессе также разразился языковой скандал. Там группа девушек в общественном месте слушали песни русской группы "Руки вверх". А не так давно во Львове группа молодых людей на Land Rover громко слушали песни россиянина Лепса, который поддерживает Путина По замечанию журналиста один из пассажиров попытался выбить из рук телефон, а затем, по его словам, сбил с него фуражку и пытался ударить в лицо.