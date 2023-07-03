"Это русскоязычный город": в Киеве работник магазина отказался говорить по-украински
Источник:GANUL
В Киеве возник очередной языковой скандал из-за работника магазина "Конфискат". Мужчина отказался общаться с покупателем на украинском.
Детали скандала рассказал общественный деятель из Одессы Демьян Ганул. Активист утверждает, что охранник магазина не реагировал на замечания и продолжал нарушать закон о языке.
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Охранник заявил, что никто не заставит его говорить на украинском
Охранник магазина утверждает, что Киев – это якобы русскоязычный город. Демьян Ганул отметил, что инцидент произошел в магазине "Конфискат" на улице Академика Кухаря, 8.
Также активист опубликовал видео, на котором охранник говорит, что "Киев – это русскоязычный город". Когда охранник получил предупреждение, что инцидент попадет в СМИ, а им займется СБУ, он сказал "хорошо – хорошо".
Охранник "Конфиската" назвал Киев русскоязычным городом: смотрите видео
В комментариях под сообщением Демьяна Ганула детали конфликта описал пользователь с ником Andrii. Он отметил, что видео с охранником якобы принадлежит ему.
Согласно информации в комментарии, в магазине пообещали разобраться со скандальной ситуацией. Однако сам охранник, как говорится в комментарии в телеграме Ганула, настаивает, что украинский – не его родной язык, поэтому никто не заставит его на нем общаться.
Для понимания он даже в разговоре с администратором сказал, что украинский язык не его родной и его никто не заставит им общаться, в магазине обещали разобраться, но я думаю активисты доступнее объяснят человеку, чем магазин,
– говорится в комментарии пользователя Andrii.
Скриншот комментария в телеграме Демьяна Ганула
Языковой скандал в Харькове
- В Харькове между пассажиркой и таксистом Bolt возник скандал через русскую музыку и язык. На замечание пассажирки таксист начал скандалить из-за языкового вопроса и российской музыки.
- По его словам, Харьков – это якобы "русский город", в котором всегда общались на русском. Он также сказал, что Украины якобы не существует, и что это страна 404.
- После этого таксист посоветовал девушке ехать "на западенщину", где она якобы сможет свободно общаться на украинском.
- Впоследствии в сети появилось видео с извинениями таксиста. Он заверил, что поддерживает Украину.