"Это даже не была прямая угроза": президент Латвии отреагировал на заявление Путина

Путин заявил, что если Рига продолжит проводить нынешнюю политику по отношению к русскоязычному населению, то столкнется с "соответствующим" отношением внутри страны. Президент Латвии прокомментировал угрозы российского диктатора.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал заявление Путина политикой устрашения. Он отметил, что российская пропаганда распространяет нарративы, якобы все россияне испытывают жестокое отношение.

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Реакция на угрозы Путина

По словам президента Латвии, такие высказывания лишь попытка скрыть все зверства, которые российские захватчики совершают в Украине.

Это даже не была прямая угроза – это была попытка всколыхнуть и призвать к каким-то антиправительственным действиям тех, кто все еще чувствует себя частью "русского мира" и кто думает, что все еще живет в Российской империи.

– заявил Ринкевичс.

Он рассказал, что в последнее время есть попытки разделить не только латвийское общество, но и западное общество, чтобы взорвать поддержку Украины в практическом, политическом и моральном плане.

Ринкевичс также подчеркнул, что живущие в Латвии россияне не подвергаются дискриминации, но существуют вполне законные требования знать язык страны. В то же время он заявил, что у России нет демократической дискуссии с теми, кто имеет другое мнение или не может общаться на русском языке.

Помощь Украине от западных партнеров

Эдгарс Ринкевичс заверил, что Рига будет делать все возможное, чтобы мобилизовать ЕС и НАТО как на военную, так и финансовую поддержку Украины.

Появляется больше скептиков, и этим пользуется и российская дипломатия, и пропагандистская машина, пытаясь сказать нам, что поддержка Украины закончилась, она вот-вот сдастся, и вы будете следующими – бойтесь, сидите под елкой и ждите страшного волка,

– сказал президент Латвии.

Он также подчеркнул, что вместо того, чтобы бояться, власти Латвии должны лучше выполнять свою работу внутри страны, в частности улучшать национальную оборону, систему внутренних дел, здравоохранение.

Ринкевичс призвал помогать Украине не только материально, но и морально.

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