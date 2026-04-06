Эффективность сбивания "Шахедов" должна вырасти, – Притула сказал, кто на это повлияет

Россия ежедневно запускает по Украине десятки "Шахедов", поэтому качество их перехвата напрямую влияет на безопасность тыловых городов. Здесь важны не только сами средства сбивания, но и то, как между собой взаимодействуют подразделения и кто отвечает за эту работу.

Общественный деятель, основатель БФ Сергея Притулы и волонтер Сергей Притула в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал, что эффективность антишахедної работы может возрасти после изменений в этом направлении. Он объяснил, кто сейчас берется наводить порядок в этом звене и почему результат не появится сразу.

Павел Елизаров и беспилотное ПВО

Среди людей, которые могут повлиять на этот участок, Притула назвал Павла Елизарова, который работает в команде Минобороны. Он сразу отверг определение "общественный деятель" и отметил, что речь идет о профессиональном человеке, которому отдали сложное направление.

Елизаров это не общественный деятель, это профи. Это очень крепкий человек. Это человек со стержнем. Я смотрю сейчас, как он занялся реформой управления, реорганизацией работы дронового ПВО. И видимо, это правильная история,

– подчеркнул Притула.

Эта работа не будет простой, потому что проблемы есть и в самом построении системы, и во взаимодействии между различными родами войск и командованиями.

Справка: в Украине начали перестройку системы малой ПВО. Владимир Зеленский вместе с новым министром обороны Михаилом Федоровым назначил заместителем командующего Воздушных сил Павла Елизарова. Ранее он возглавлял подразделение Lasar's group, которое в Силах обороны называют одним из самых результативных. Теперь Елизаров отвечает за направление малой ПВО – мобильные огневые группы, дроны-перехватчики и другие средства защиты неба.

Сейчас в этом звене начали расставлять новых командиров по областям и постепенно выравнивать всю антишахедную работу, которая до сих пор часто работала хаотично.

Хаос в работе антишахедного ПВО

Проблема, как он объяснил, не в том, что у Украины мало средств для сбивания "Шахедов". Беспорядок начинается в момент, когда все это одновременно поднимают на одну цель без нормальной координации. В Харькове ему показывали видео, где перехватчик уже заходит на поражение, но мимо него в тот же момент пролетает еще одно средство, сбивает дрон, а дальше сквозь обломки летит еще один перехватчик. Со стороны это выглядит эффектно, но такая работа только показывает, что систему до сих пор не собрали в четкий механизм.

Это классно, что у нас есть возможность и на один "Шахед" сразу с разных сторон может лететь все, что можно. Но как-то надо это упорядочить,

– подчеркнул Притула.

После поражения цели этот перехватчик уже не посадишь, потому что его приходится взрывать в воздухе, а это тоже влечет последствия. Из-за такой несогласованности на одну воздушную цель может идти много ресурса, который в другой ситуации можно было бы использовать точнее. Он привел и свежий пример из разговора с командиром подразделения, плотно работающего по "Шахедам" в нескольких областях.

Рекорд – 13 средств на одну цель одновременно. Это уже слишком много,

– сказал он.

К слову! Оператор подразделения BULAVA Роман с позывным "Халк" установил рекорд в перехвате вражеских дронов, уничтожив сразу два "Шахеды" на расстоянии 500 километров от места запуска. Операцию провели с помощью перехватчика STING и системы HORNET VISION Ctrl, которая позволяет управлять дроном на большом расстоянии, держать стабильную связь и точно наводить его на цель.

Эффективность сбития "Шахедов"

Быстрых изменений в этом направлении он не ожидает, потому что эта система завязана на взаимодействии различных родов войск, командований и подразделений, где не все работает ровно. Именно поэтому перестройка антишахедной работы требует времени, даже если отдельные решения уже начали запускать. В то же время ощущение от этого процесса у него скорее положительное, потому что на горизонте уже появляются вещи, которые могут дать другой результат

Есть ощущение, что эффективность антишахедной работы вырастет благодаря определенным технологическим прорывам,

– подчеркнул Притула.

Он сразу уточнил, что эти замыслы не реализуются быстро и заметный эффект появится не через несколько недель. Реальное изменение, предположил он, можно будет оценить уже через несколько месяцев, когда станет видно, сработали ли новые подходы в управлении, координации и самом построении этого звена ПВО.

