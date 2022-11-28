Эффективность Patriot будет значительно выше, если их разместить в Украине – евродепутат

Баталии вокруг предоставления Германией батарей Patriot не утихают. Эффективность систем ПВО, которые готовы передать Польше, значительно увеличится, если их разместить в Украине.

Так считает польский евродепутат от руководящей партии "Право и справедливость" Йоахим Брудзинский. Политику импонирует идея, чтобы передать немецкие Patriot Украине для защиты границ.

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Передача Украине Patriot поможет в защите польской границы

Евродепутат Йоахим Брудзинский считает целесообразным, чтобы Германия передала батареи Patriot Украине, а не Польше. По его мнению, это будет более эффективным вкладом в защиту польской границы.

Польский политик добавляет, что любые беспокойства относительно того, способны ли украинцев управлять такой системой, "оторваны от реальности". Украинцы используют и более сложные ракетные комплексы, чем немецкие Patriot.

Мы много месяцев просим германскую сторону поддержать Украину реальными делами вместо избитых касок Бундесвера, вместо символической помощи – двух карет скорой помощи. Это в интересах всего европейского сообщества и всей Организации Североатлантического договора,

– заявил депутат.

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Что известно о вероятной передаче Patriot Украине

Во время массированной ракетной атаки России в Польше рухнули обломки ракеты и повлекли гибель 2 человек. После этого трагического случая, Германия предложила польским коллегам передать им свои системы ПВО Patriot.

В Варшаве ответили, что лучше будет, если они будут переданы Украине. Они спросили Германию, есть ли такая возможность.

В Берлине сначала категорически отказали, однако впоследствии стали рассматривать это предложение. Обсуждения до сих пор продолжаются.

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