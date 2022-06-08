В эфире российского радио раздались гимн Украины и "Червона калина"

На российском радио "Коммерсант FM" 8 июня заиграли украинские песни. В частности, "Червона калина" и гимн.

После них включали антивоенные песни, например, "Нам не нужна война". Композиции звучали по кругу, сообщает 24 канал.

Кстати , Anonymous заявили об успешной атаке на правительственные сайты Беларуси

Работа хакеров

Показать качественную музыку россиянам помогли хакеры. Представители радио пожаловались российским СМИ на слом. Сказали, что из-за этого вместо речи звучали украинские песни.

Хакеры по объединению Anonymous намекнули, что это их работа. На своей странице в твиттере они распространили сообщение расследователя Христа Грозева о песнях в эфире радио. Прикрепили хэштег "Героям Слава" и ссылку на одну из песен.

К слову, 3 июня на странице Anonymous появилось обращение, в котором хакеры заверили, что не забыли украинцев. Они подчеркнули, что все еще ведут самую большую операцию по коллективному взлому, которую когда-либо проводили.

Взломы российского телевидения

Группа Anonymous еще в первые часы полномасштабного вторжения России стала на сторону Украины. Хакеры объявили войну стране-агрессору и с тех пор наносят атаки оккупантам.

В начале марта Anonymous взломали эфир российских пропагандистских каналов. Вместо привычных ток-шоу миллионам зрителей на территории России показали реальные кадры того, как захватчики сбрасывают бомбы и ракеты на мирный Харьков.

9 мая хакеры сломали сетку вещания российского ТВ . Вместо расписания программ оставили напоминание о том, что Россия развязала войну против Украины. На экранах россиян появилась надпись "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. Телевидение и власть лгут – ни войне".

Другие атаки Anonymous

18 мая хакеры сообщили об изломе российского "Сбербанка".

Ранее Anonymous обнародовали данные 120 тысяч российских военных , воюющих против Украины.

Также хакеры заявили об успешной атаке на белорусские правительственные сайты. Таким образом, режим Лукашенко наказали за соучастие в войне.

Кстати – смотрите видео, как хакеры "поздравили" россиян с 9 мая: