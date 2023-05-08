Как артиллерия в воздухе: экипаж вертолета Ми-8 рассказал о специфике своей работы

Во время боев в российско-украинской войне вертолеты не раз попадали под российские обстрелы. Как контролировать в таких случаях ситуацию, рассказали командир и пулеметчик вертолета.

Они защищают Украину на многоцелевом вертолете Ми-8. Эта "птичка" может использоваться не только для огневого поражения противника, но и для транспортировки вооружения, эвакуации раненых и т.д.

Интересно Только за последние 9 месяцев: в ВСУ озвучили безумные потери россиян на Бахмутском направлении

Летчиков могут запустить куда угодно

28-летний командир экипажа Ми-8 12-й отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжого Виктора Павленко Иван не только рассказал о специфике огневого поражения, но и показал его в действии. А именно так называемое "кабрирование", то есть запуск неуправляемых ракет на передней линии соприкосновения.

Он сравнил работу на вертолете с работой артиллеристов.

Мы – полуартиллерия. Артиллерия уезжает на позиции, она занимает стационарное положение, выставляет, стреляет. В нашем случае – это все то же, только на ходу,

– рассказал Иван.

Сам Иван уже имеет пятую ротацию, однако он не рассказал, сколько именно уже имеет вылетов за плечами. Заметил лишь, что с начала полномасштабного вторжения России этих вылетов стало больше. Так, за 14 месяцев войны командир экипажа уже воевал на Херсонском, Запорожском, Донецком, Харьковском направлениях. Также был под Лисичанском, Бахмутом и Соледаром.

Такое огромное количество вылетов в разных местах объясняет тем, что летчики очень маневренные, следовательно их "могут запустить куда угодно". "Вообще каждый летчик может поделиться с вами очень широкой географией своих вылетов", – подчеркнул командир Иван.

В начале полномасштабной войны останавливали российские колонны

О работе в начале полномасштабного вторжения рассказал и бортовой стрелок вертолета Анатолий. В отличие от сегодняшних дней, когда линия фронта стала более четкой, он с экипажем вертолета в Николаевской области останавливал российские колонны.

В начале Великой войны, когда еще не было линии фронта, мы останавливали российские колонны. Было так: видишь технику с Z-ками – сыплешь,

– рассказал мужчина.

Сегодня пулеметчик во время вылета докладывает командиру экипажа об изменении обстановки на линии фронта.

Несмотря на то, что вертолет маневрен и находится значительно выше наземных целей, экипаж также попадал и в засады. В результате в машине появлялись дыры от пуль в корпусе, в лопастях, а также прилетало в район редуктора.

Я тогда прикрывал уход. Все было как в замедленном действии. Я тогда понял, что нужно преодолеть этот момент и выжить, потому что отвечаю за экипаж. Тогда я отстрелял 250 патронов. Этого хватает на 20 секунд заградительного огня, чтобы отойти на километр и спрятаться,

– сказал Анатолий.

Отметим, что командир экипажа Иван отметил украинскую пехоту и передал ей привет. Пехотинцев он назвал стальными людьми, а также пообещал делать все, чтобы поддерживать их и сдерживать противника. "Мы безгранично ею (пехотой – 24 Канал) гордимся", – подчеркнул мужчина.

Больше рассказов о работе экипажа во время войны: смотрите видео