Вони захищають Україну на багатоцільовому гелікоптері Мі-8. Ця "пташка" може використовуватись не лише для вогневого ураження противника, а й для транспортування озброєння, евакуації поранених тощо.

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Льотчиків можуть запустити куди завгодно

28-річний командир екіпажу Мі-8 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Іван не лише розповів про специфіку вогневого ураження, а навіть й показав його в дії. А саме так зване "кабрування", тобто запуск некерованих ракет на передній лінії зіткнення.

Він порівняв роботу на гелікоптері з роботою артилеристів.

Ми – напівартилерія. Артилерія виїжджає на позиції, вона займає стаціонарне положення, виставляє, стріляє. У нашому випадку – це все те саме, тільки на ходу,

– розповів Іван.

Сам Іван уже має вже п’яту ротацію, однак він не розповів, скільки саме вже має вильотів за плечима. Зауважив лише, що з початку повномасштабного вторгнення Росії цих вильотів стало більше. Так, за 14 місяців великої війни командир екіпажу вже воював на Херсонському, Запорізькому, Донецькому, Харківському напрямках. Також був під Лисичанськом, Бахмутом та Соледаром.

Таку величезну кількість вильотів у різних місцях пояснює тим, що льотчики є дуже маневровими, відтак їх "можуть запустити, куди завгодно". "Взагалі, кожен льотчик може поділитись із вами дуже широкою географією своїх вильотів", – наголосив командир Іван.

На початку повномасштабної війни зупиняли російські колони

Про роботу на початку повномасштабного вторгнення розповів й бортовий стрілок гелікоптера Анатолій. На відміну від сьогоднішніх днів, коли лінія фронту стала чіткішою, він з екіпажем гелікоптера на Миколаївщині зупиняв російські колони.

На початку великої війни, коли ще не було лінії фронту, ми зупиняли російські колони. Було так: бачиш техніку із Z-ками – сиплеш,

– розповів чоловік.

Натомість сьогодні кулеметник під час вильоту доповідає командиру екіпажу про зміну обстановки на лінії фронту.

Попри те, що гелікоптер маневрений та знаходиться значно вище наземних цілей, екіпаж також потрапляв і в засідки. У результаті у машині з'являлися дірки від куль в корпусі, в лопатях, і навіть прилітало в район редуктора.

Я тоді прикривав відхід. Все було, як в уповільненій дії. Я тоді зрозумів, що треба подолати цей момент та вижити, бо я відповідаю за екіпаж. Тоді я відстріляв 250 патронів. Цього вистачає на 20 секунд загороджувального вогню, якраз щоб відійти на кілометр та сховатись,

– сказав Анатолій.

Зазначимо, що командир екіпажу Іван відзначив українську піхоту та передав їй привіт. Піхотинців він назвав сталевими людьми, а також пообіцяв робити все, щоб підтримувати їх та стримувати противника. "Ми безмежно нею (піхотою – 24 Канал) пишаємося", – підкреслив чоловік.

Більше розповідей про роботу екіпажу під час великої війни: дивіться відео