Экологи такого еще не видели: как оправляется харьковская улица после утечки нефтепродуктов

После удара БПЛА по Харькову произошла утечка нефтепродуктов. В результате одна из улиц города превратилась в горящую реку, и пожар унес жизни 2 семей с детьми.

Сейчас горожане пытаются оправиться после трагедии. В эфире 24 Канала показали ужасные кадры того, что нефтепродукты оказались в реках, почвах, колодцах. Между тем в ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг не формирует мощной группировки для наступления на Харьков.

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Невыносимый запах и ужасные последствия

На ручейках возле горящей харьковской улицы, до сих пор видны жирные пятна. Это означает, что в воде есть нефтепродукты, в частности бензин. Кроме того, они просочились в почву на огородах людей, и их нужно очищать.

Однако экологи еще такого не видели. Они вместе со спасателями еще в день пожара пытались минимизировать последствия этого ужасного события. Связывались с одесскими коллегами. Помогли Харькову и Полтава и Швейцария.

Люди не могут жить на этой улице

Здешние жители, пострадавшие от пожара, рассказывают, что находиться в таких условиях, в частности, с детьми невозможно. Испарения – очень вредны для организма взрослых, поэтому о малолетних детях нечего и говорить. Вспоминают, что во время пожара так сильно горело, что думали не спасутся.

Дети очень испугались. И взрыва, и всего, что происходило. Они все видели. И младшая, и старшая дочери плакали и кричали. Они были очень сильно напуганы. Семью, что погибла, мы не знали. Впрочем, я просто видела маленького ребенка, думала, будет с кем моим играть,

– вспомнила Юлия, жительница пострадавшей улицы.

В Харьковской ОВА говорят, что сейчас содержание нефтепродуктов в реках и почвах в пределах нормы. Однако бороться с последствиями все еще нужно.

"Остается еще много работы по выяснению площади загрязнения и по изучению вопроса, в какие водоносные горизонты и насколько попали эти нефтепродукты. Это вопрос достаточно длительного времени. Разработан план мероприятий, который предусматривает мониторинг ситуации компонентов окружающей среды – почвы и воды", – отметил Андрей Нерета, директор Департамента защиты окружающей среды и природопользования ХОВА.

Харьковские экологи никогда раньше не сталкивались ни с чем похожим. Харькову нужно финансирование и помощь всех возможных ученых, даже из-за рубежа, для того, чтобы разработать проект преодоления последствий. Это может длиться весь 2024 год.

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