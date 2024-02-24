Нині містяни намагаються оговтатись після трагедії. В етері 24 Каналу показали жахливі кадри того, що нафтопродукти опинились у річках, ґрунтах, колодязях. Тим часом в ОСУВ "Хортиця", що ворог не формує потужного угруповання для наступу на Харків.

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Нестерпний запах і жахливі наслідки

На струмочках біля харківської вулиці, що палала, досі видно жирні плями. Це означає, що у воді є нафтопродукти, зокрема бензин. Крім того, вони просочились у ґрунти на городах людей, і їх треба потрібно очищувати.

Однак екологи ще такого не бачили. Вони разом з рятувальниками ще в день пожежі намагались мінімізувати наслідки цієї жахливої консультації. Зв'язувались з одеськими колегами. Допомогли Харкову й Полтава та Швейцарія.

Люди не можуть жити на цій вулиці

Тутешні мешканці, які постраждали від пожежі, розповідають, що перебувати в таких умовах, зокрема, з дітьми неможливо. Випари – дуже шкідливі для організму дорослих, тож про малолітніх дітей годі й говорити. Згадують, що під час пожежі так сильно палало, що думали не врятуються.

Діти дуже злякались. І вибуху, і всього, що відбувалось. Вони все бачили. І менша, і старша доньки плакали та кричали. Вони були дуже сильно налякані. Родину, що загинула, ми не знали. Утім я просто бачила маленьку дитину, думала, буде з ким моїм гратися,

– згадала Юлія, мешканка постраждалої вулиці.

У Харківській ОВА говорять, що нині вміст нафтопродуктів у річках та ґрунтах у межах норми. Однак боротись із наслідками все ще потрібно.

"Залишається ще багато роботи із з'ясування площі забруднення та по вивченню питання, в які водоносні горизонти та наскільки потрапили ці нафтопродукти. Це питання досить тривалого часу. Розроблений план заходів, який передбачає моніторинг ситуації компонентів довкілля – ґрунту та води", – зазначив Андрій Нерета, директор Департаменту захисту довкілля та природокористування ХОВА.

Харківські екологи ніколи раніше не стикались ні з чим подібним. Харкову потрібне фінансування й допомога всіх можливих науковців, навіть з-за кордону, для того, аби розробити проєкт подолання наслідків. Це може тривати весь 2024 рік.

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