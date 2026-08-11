Эксперт NISS объяснил, почему Россия до сих пор находит средства на войну и когда они закончатся

Из-за войны российская экономика переживает крайне тяжелый период, но страна-агрессор держится благодаря своим большим золотым резервам. Россия распродает их, в частности, Китаю. Таким образом, тот накапливает золото.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что существуют мнения о том, что Китай готовится к военным действиям против Запада, тех, кто может ввести санкции, поэтому ему нужно это золото. А Россия, чтобы получать ресурсы для поддержания своей экономики в более-менее нормальном состоянии, вынуждена его продавать.

Путин активно использует запасы золота

Как пояснил главный консультант Национального института стратегических исследований, Россия вынуждена идти на такие шаги и для того, чтобы удерживать курс рубля на том уровне, на котором он находится сейчас. Несколько лет назад 1 доллар составлял 100 рублей, сейчас – примерно 85.

Чтобы удерживать курс собственной валюты, необходимо затрачивать определенные ресурсы. И это золотые резервы, которые Россия очень активно использует. Здесь возникает вопрос: а сколько там осталось золота? Ведь его, я думаю, используют с начала полномасштабной войны. Просто сейчас это достигло максимальных значений,

– подчеркнул Ус.

Для России это, по словам эксперта NISS, очень неприятная история с точки зрения построения будущего. Может реализоваться сценарий, при котором золотые резервы иссякнут.

Фактически сейчас накопленное ранее золото поддерживает российскую экономику. Но все исчерпаемо, оно тоже. Если не будет этих золотых резервов, тогда уже непонятно, чем Россия будет вынуждена зарабатывать себе средства,

– озвучил Ус.

Как Россия пытается держать экономику на плаву: смотрите в видео

Россия больше не способна покупать себе друзей

На фоне экономических проблем и нехватки денег Москва начала терять своих друзей. Без финансов, как отметил эксперт NISS, Россия перестает интересовать те страны, которые раньше ориентировались на нее. Они начинают существенно менять свою позицию. В частности, начала отдаляться Сербия.

Сербия поняла: Россия уже не может поддерживать ее финансово так, как делала это раньше, и, соответственно, меняет курс. Она встречается с украинской делегацией, с президентом Украины, с другими высокопоставленными чиновниками и тем самым дает России очень неприятную пощечину. Ведь ее "военкоры" очень негативно отреагировали на встречу лидеров Сербии и Украины. Это проявления экономических проблем. То есть у России уже нет денег, чтобы всех купить,

– пояснил Ус.

Он отметил, что до Сербии соответствующий сигнал послал и Азербайджан. Страна постоянно демонстрирует, что больше не ориентируется на Россию, а делает то, что сама считает нужным, а не то, что хочет Кремль. Таковы новые реалии. Ус подытожил, что они обусловлены тем, что у России нет достаточных ресурсов для того, чтобы покупать себе друзей.