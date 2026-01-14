Аналитик по вопросам нацбезопасности и внешней политики Марк Тот объяснил 24 Каналу, что Путин не осознает рисков, а его последний козырь позволит лишь выиграть время.

Сдержат ли экономические проблемы амбиции Путина?

Российский ВВП упал с 5,9% в 2021 году до 0,6% в 2025 году, инфляция держится на уровне 8%, процентные ставки достигли 16%, а страна столкнулась с острой нехваткой рабочей силы несмотря на исторически низкий уровень безработицы.

Путин не осознает реальную ситуацию – или из-за нежелания, или из-за лжи генералов – но фронт застыл, а россияне продвигаются чрезвычайно медленно. Они не могут развивать экономику и достигли предела без роста на 2026 год. Экономически Россия в беде, а Украина прекрасно справляется с уменьшением поступлений от нефти – их главного источника дохода – на 25%,

– отметил Марк Тот.

Россия прогнозировала 138 миллиардов долларов прибыли от нефти, но получит лишь 106 миллиардов.

Путин неоднократно выживал даже при сильном внутреннем противодействии. В частности, во время мятежа Евгения Пригожина. Сейчас Путин укрепил власть – олигархи вынуждены участвовать в войне, а силовики контролируют ситуацию, поэтому серьезное внутреннее восстание маловероятно. Главная проблема в том, что он хочет большего на фронте.

"Как и нацистская Германия, Россия держится в войне, несмотря на вред для экономики. У Путина есть один последний козырь – исторически низкий уровень российских заимствований, что позволяет выиграть время, особенно при поддержке Китая. Не думаю, что его экономика развалится, но в то же время не сможет и расшириться – он в тупике", – подчеркнул Тот.

