"Вопрос очень неоднозначный": идут ли в Раде и правительстве разговоры об экономическом бронировании

Сейчас правительство и народные депутаты продолжают обсуждать вероятность введения в Украине экономического бронирования, впрочем наработанных алгоритмов пока нет.

Об этом рассказал член комитета Верховной рады (ВР) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

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"Вопрос об экономическом бронировании рассматривается. Он является актуальным в контексте многих представителей исполнительной власти, но каких-то уже наработанных алгоритмов, которые бы нам позволили сказать, что оно будет введено, пока нет", – заявил Вениславский.

Пройдет ли вопрос экономического бронирования в Раде

В частности он отметил, что этот вопрос вряд ли просто пройдет в парламенте из-за определенной деликатности, а также последствия с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции. Вероятнее всего, экономическое бронирование не будет введено в краткосрочной перспективе.

Как я уже неоднократно говорил, это может не соответствовать Конституции Украины, потому что будет нарушен принцип равенства. Наши коллеги из комитета экономического развития считают, что это нужно, потому что экономика нуждается в поддержке,

– объяснил Вениславский.

По словам депутата словам, введение экономического бронирования позволило бы стимулировать развитие экономики и обеспечить поступление налогов, за которые, в частности, будут осуществлять закупку оружия, будет выплачиваться заработная плата и денежное обеспечение наших бойцов.

"Этот вопрос очень сложный, неоднозначный, но говорить о том, что уже есть какие-то идеи, как его решить, на данный момент я не могу", – добавил он.

Экономическое бронирование: что известно