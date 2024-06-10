Про це розповів член комітету Верховної ради (ВР) з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

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"Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно є актуальним в контексті багатьох представників виконавчої влади, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає", – заявив Веніславський.

Чи пройде питання економічного бронювання в Раді

Зокрема він зауважив, що це питання навряд чи просто пройде у парламенті через певну делікатність, а також наслідки з точки зору соціальної справедливості та відповідності Конституції. Найімовірніше, економічне бронювання не буде введено в короткостроковій перспективі.

Як я вже неодноразово говорив, це може не відповідати Конституції України, тому що буде порушено принцип рівності. Наші колеги з комітету економічного розвитку вважають, що це потрібно, тому що економіка потребує підтримки,

– пояснив Веніславський.

За депутата словами, введення економічного бронювання дозволило б стимулювати розвиток економіки й забезпечити надходження податків, за які, зокрема, будуть здійснювати закупівлю зброї, виплачуватиметься заробітна плата й грошове забезпечення наших бійців.

"Це питання дуже складне, неоднозначне, але говорити про те, що вже є якісь ідеї, як його вирішити, на даний момент я не можу", – додав він.

Економічне бронювання: що відомо