Прицкер выделила 5 фундаментальных изменений экономического восстановления Украины

Специальный представитель Соединенных Штатов по экономическому восстановлению Украины назвала условия, которые параллельно с реформами должны подтолкнуть развитие экономики.

Об этом она рассказала во время последнего в должности визита в Украину, сообщает 24 Канал. Напомним, что она также отмечала, что это ее последнее путешествие в Киев как спецпредставителя, ведь она уходит с должности.

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Прицкер о 5 фундаментальных изменениях экономического восстановления Украины

Пенни Прицкер считает, что Украине и ее партнерам надо определить приоритетные направления, изменения в которых способны "превратить в реальность" западное видение путей экономического восстановления Украины.

Чиновница назвала 5 направлений, по которым Запад должен помочь Украине измениться.

Во-первых, Прицкер считает приоритетным развитие возможностей Украины для создания проектов, которые будут интересны западным донорам и инвесторам.

Согласно ее словам, нужно создать механизм "межведомственного планирования с помощью (западных) экспертов, которые работали бы рядом с украинцами... для создания единого приоритизированного конвейера проектов по восстановлению". Это должно привести к появлению сотен и даже тысяч проектов, на которые имеются средства.

Во-вторых, необходимо ускорить реформы, которые необходимы не только для привлечения инвесторов, а также и для вступления в Евросоюз и НАТО.

В-третьих, нельзя ограничиваться работой над изъятием 50 миллиардов долларов российских замороженных активов. Следует осуществлять поиски других источников финансирования.

Четвертым пунктом, который указала Прицкер, это то, что необходимо "оживить рынки страхования, перестрахования, фондовый и банковский рынки".

Пятый пункт – "вернуть домой ветеранов, внутренних переселенцев и беженцев, научить их тому, что необходимо для восстановления, и вернуть на рынок труда", – указала она.

Если выполнить 5 ключевых задач – это сформирует фундамент для мощного плана экономического восстановления и проложит путь к процветанию,

– подчеркнула Пенни Прицкер.