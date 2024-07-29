Про це вона розповіла під час останнього на посаді візиту до України, повідомляє 24 Канал. Нагадаємо, що вона також зазначала, що це її остання подорож до Києва як спецпредставника, адже вона йде з посади.

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Пріцкер про 5 фундаментальних змін економічного відновлення України

Пенні Пріцкер вважає, що Україні та її партнерам треба визначити пріоритетні напрямки, зміни у яких здатні "перетворити на реальність" західне бачення шляхів економічного відновлення України.

Чиновниця назвала 5 напрямків, за якими Захід має допомогти Україні змінитися.

По-перше, Пріцкер вважає пріоритетним розвиток спроможностей України для створення проєктів, які будуть цікаві західним донорам та інвесторам.

Відповідно до її слів, потрібно створити механізм "міжвідомчого планування за допомогою (західних) експертів, які працювали б поруч з українцями… для створення єдиного пріоритизованого конвеєра проєктів з відновлення". Це повинно призвести до появи сотень і навіть тисяч проєктів, на які наявні кошти.

По-друге, необхідно прискорити реформи, які необхідні не лише для приваблення інвесторів, а також і для вступу до Євросоюзу і НАТО.

По-третє, не можна обмежуватися роботою над вилученням 50 мільярдів доларів російських заморожених активів. Варто здійснювати пошуки інших джерел фінансування.

Четвертим пунктом, який вказала Пріцкер, це те, що необхідно "оживити ринки страхування, перестрахування, фондовий та банківський ринки".

Пʼятий пункт – "повернути додому ветеранів, внутрішніх переселенців та біженців, навчити їх тому, що необхідно для відновлення, і повернути на ринок праці", – вказала вона.

Якщо виконати 5 ключових задач – це сформує фундамент для потужного плану економічного відновлення і прокладе шлях до процвітання,

– наголосила Пенні Пріцкер.