Накапливают деньги на масло: настроения россиян изменились в неожиданную сторону

Как свидетельствуют опросы, почти половина россиян, 47, 6%, признали, что из-за войны против Украины их жизнь ухудшилась. Россия, которая напала на украинцев, сейчас страдает от огромных цен на продукты. В частности, батон хлеба может стоить тысячу рублей.

Также россиянам обещают, что "больше не нужно будет копить на сливочное масло". Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"Например, в Новосибирске правительство очень красиво объявило о социальных пособиях. Жителям больше не нужно будет накапливать на сливочное масло. То есть обещают остановить рост инфляции. В масле это 42%", – подчеркнула она.

Россияне хотят на фронт

Ольга Романова отметила, что сейчас среди россиян большая конкуренция, чтобы поехать на фронт в Украину. Военкоматы пытаются сдерживать этот поток. Дело в том, что они хотят получить деньги.

Это уверенность в том, что Трамп придет – порядок наведет. Трамп пришел, поэтому быстрее на фронт получить 5 миллионов рублей, война закончится и можно с деньгами обратно,

– сказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

К слову, доктор экономических наук Игорь Липсиц объяснил, что Россия не имеет возможности финансировать войну, не нанося серьезных убытков собственной экономике. По его словам, они будут вынуждены "допечатывать деньги", там продолжит разгоняться инфляция. Чем дольше страна-агрессорка будет воевать – тем хуже там будет жить.