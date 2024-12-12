Трамп может остановить войну, приняв одно решение: Россия посыплется как домино

Уже неоднократно появлялись новости о том, что если Владимир Путин не согласится идти на мирные переговоры с Украиной, то Дональд Трамп мощно ударит по экономическому потенциалу России. Это может серьезно повлиять на способность оккупантов продолжать наступление на территории нашего государства.

Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач рассказал 24 Каналу, что российская экономика на грани коллапса. Скоро должно состояться заседание центрального банка России, на котором олигархи могут заставить его руководство перезапустить внутреннее кредитование из-за кризиса неплатежей.

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Экономический кризис в России

Андрей Длигач отметил, что многие россияне теряют способность выплачивать свои кредиты. Этот кризис коснулся уже четверти бизнеса России.

Там сейчас не могут обуздать инфляционные процессы, а экономический рост приостановился. Многие отрасли находится в застое,

– сказал доктор экономических наук.

Он пояснил, что центральный банк России пытается решить эти процессы, делая российские деньги слишком дорогими. Власть обязывает государственные банки отдавать не просто свои прибыли, а весь капитал, чтобы покрывать дефицит федерального бюджета.

Важно! Россия сталкивается со значительными трудностями в поддержке экономики и оборонного производства из-за нехватки рабочей силы и коррупции. По данным ISW, коррупционные преступления выросли на 30% в 2024 году, а ликвидные активы Фонда национального благосостояния сократились до 53,8 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что экономическое давление и расходы на войну усиливают нестабильность и ограничивают способность России эффективно поддерживать свой ОПК.

У России почти не осталось внутренних ресурсов. Толчок по усилению санкций против страны-агрессора на теневой флот, остановка транзита, усиление вторичных и финансовых санкций на все банки, по словам Андрея Длигача, может привести к ускорению коллапса российской экономики.

"Пока есть лазейки, которые позволяют России надеяться, что 2025 году она продержится, однако экономически россияне потеряли возможность финансировать ведение войны. Поэтому у Трампа есть реальные инструменты, чтобы остановить ее экономическими методами", – заметил он.