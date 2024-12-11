Режим Путина может быть ближе к падению, чем ожидается, – The Telegraph

Россия проигрывает войну в экономической области. Доходы Кремля от экспорта нефти слишком низкие, чтобы поддерживать интенсивную войну, инфляция растет, и в комплексе приближает Москву к банкротству, как это было в свое время в СССР.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также В 2025 году российская экономика может оказаться в беде: остановит ли это Путина

Как Россия повторяет путь СССР

Журналисты The Telegraph пишут, что "перегретая" военная экономика России сейчас напоминает военную экономику Германии конца 1917 года. Тогда в стране закончились квалифицированные кадры, а страна оказалась в чрезвычайно трудном состоянии после 3 лет блокады союзников – как позже показали логистические неудачи наступления Людендорфа.

Экономические проблемы России сопровождаются и другими факторами. Так, в Сирии, как карточный домик, рухнул режим правления Башара Асада. Это пошатнуло доверие к Путину на Ближнем Востоке, а Кремль потерял единственного государственного союзника в арабском мире. Как заметил научный сотрудник Chatham House Тим Эш, сейчас границы российской военной мощи стали очевидными. Теперь на Ближнем Востоке хозяином региона стала Турция, ведь именно она спасла российских генералов в Сирии, а Путин вступает в мирные переговоры по Украине с позиции слабости.

В 2016 году, когда Трамп стал президентом США, в Кремле очень радовались этому. Однако сейчас в России не имеют никаких иллюзий. Так, Антон Барбашин с Riddle Russia говорит, что Трамп ввел 40 раундов санкций против России, чем опровергает свою "дружбу" с Путиным. Кроме того, новоизбранный президент США предупредил, что Кремль не получит под свой контроль Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Барбашин добавил, что в России ожидают, что Трамп будет выдвигать ультиматумы и Путину, и Зеленскому. Так, если Украина откажется от мирных условий, то США могут прекратить военную поддержку, а если откажется Путин, то США поднимут военную ставку и разбомбят российскую экономику.

Дело в том, что третий год полномасштабной войны для России стал очень тяжелым. Центральный банк России уже поднял процентные ставки до 21%, чтобы остановить инфляционную спираль, однако экономика не может долго существовать в таком режиме, ведь это колоссальные вызовы для бизнеса и банков.



Рост ставки в России / Скриншот The Telegraph

Кроме того, глава оборонного гиганта "Ростех" Сергей Чемезов уже заявил, что бюджетные притеснения опасны. По его словам, если так будет продолжаться и дальше, то большинство российских компаний обанкротятся.

При ставке более 20% я не знаю ни одного предприятия, которое могло бы приносить прибыль, даже торговли оружием,

– заявил Чемезов.

В СМИ отмечают, возрождение советского военно-промышленного комплекса уничтожает остальную часть экономики. К этому же около 800 тысяч россиян выехали из России, более 500 тысяч – погибли или получили увечье на войне в Украине. По словам министра цифровых технологий страны-агрессора, нехватка ИТ-работников достигает около 600 тысяч человек, в оборонной промышленности не заполнены 400 000 вакансий. Поэтому, общий дефицит рабочей силы составляет около 5 миллионов человек. Ко всему этому добавляется еще одна проблема – нехватка оборудования, которое больше не поступает с Запада.

По экономике бьет и экспортная прибыль. Если в середине 2022 года общий объем экспортных поступлений от всех видов ископаемого топлива составлял около 1,2 миллиарда долларов в день, то последние 10 месяцев они стремительно падали и сейчас составляют лишь около 600 миллионов долларов. Кремль забирает часть этих доходов в бюджет, но этого слишком мало, чтобы финансировать военную машину, которая так или иначе поглощает десятую часть ВВП.

В ноябре этого года поступления от налога на нефть упали до 5,8 миллиарда долларов, исходя из средней цены на нефть Urals около 65 долларов за баррель. Эта цена может упасть еще больше, поскольку Россия столкнулась с зарождающейся ценовой войной с Саудовской Аравией на азиатских рынках.

Чтобы покрыть дефицит, Путин задействует Фонд национального благосостояния. Его ликвидные активы упали до 16-летнего минимума в 54 миллиарда долларов, а золотые резервы за последние 15 месяцев сократились вдвое – с 554 до 279 тонн. Поэтому, Фонд остался с неликвидными активами.



Как Россия теряет ресурсы / Инфографика The Telegraph

Аналитики издания отмечают, что долгожданного роста цен на нефть так и не произошло. Глава "Роснефти" Игорь Сечин уже предупредил Путина, что стоит готовиться к 45 – 50 долларов за баррель в следующем году. С поправкой на инфляцию, это соответствует уровням, которые довели до банкротства Советский Союз в 1980-х годах.

The Telegraph пишет, что целью санкции G7 было "съесть" доходы Путина, при этом – не сокращая мировые поставки нефти и не усиливая шока для стоимости жизни на Западе. Это был частичный успех, ведь России пришлось собрать теневой флот старых танкеров и отправлять нефть из балтийских и черноморских портов покупателям в Индии и Китае со скидкой.

По оценкам Международного энергетического агентства, скидка на сырую нефть марки Urals составляла в среднем 15 долларов в течение 2023 – 2024 годов, что лишило Путина 75 миллионов долларов дохода от экспорта в день.

Россия также не может обойти технологические санкции, но ее системы настроены на западные полупроводники. Эти чипы нельзя легко заменить на китайские, даже если бы в Пекине были готовы рискнуть вторичными санкциями США. В результате Россия вынуждена покупать чипы по завышенной цене на мировом черном рынке, которые не так эффективны. Так, российские дроны-камикадзе все чаще выходят из-под контроля, на Т-90М исчезли устройства лазерного наведения, микросхем критически не хватает.

Весомую роль имеют и санкции, которые 3 недели назад ввели США против Газпромбанка и более 50 российских банков, которые выполняли международные транзакции. Это усложнило возможность России торговать энергией и покупать технологии на черном рынке, обвалило курс рубля. Также китайские банки отказались принимать российские карты UnionPay, экспортеры отказались от российских сайтов электронной коммерции, таких как "Яндекс" или Wildberries, поскольку комиссии за оплату больше не покрывают прибыли.

В СМИ резюмируют, что мало кто предвидел внезапный и полный крах советского режима, хотя до 1989 года все признаки экономического упадка и имперского чрезмерного влияния присутствовали.

Режим Путина еще не достиг этой точки, но достаточно еще одного изменения на Ближнем Востоке, чтобы все стало на свои места. Если Саудовская Аравия снова решит наполнить мир дешевой нефтью, чтобы вернуть себе долю рынка – как предсказывают многие – нефть упадет ниже 40 долларов, а Россия выйдет из-под экономического контроля,

– резюмировали аналитики The Telegraph.