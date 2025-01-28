Прогноз неутешительный: кто в России может попасть под "чистки" из-за стремительного падения экономики

Ситуация в российской экономике ухудшается с каждым месяцем. Кремлю из-за накопившихся проблем все труднее находить средства на финансирование войны. Поэтому российским властям придется искать виновных.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов, отметив, что 2025 год должен быть решающим для российской экономики, которая не выдерживает нагрузки войной. Также комплиментарные высказывания Владимира Путина относительно экономического состояния России не имеют под собой основы.

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Вливают триллионы рублей

Милов считает, что в первую очередь под удар может попасть глава центробанка России Эльвира Набиуллина. В последнее время именно в нее летели стрелы критики, ведь руководство центробанка загнало ситуацию в территорию экстремально высоких ставок, которые замораживают российскую экономику и являются одними из самых высоких в мире.

Обратите внимание! В России не могут справиться с инфляцией, которая превышает все прогнозы. Годовая продовольственная инфляция превысила 10%.

Сейчас, по его словам, с опозданием принимается закон о проведении увеличенной индексации пенсий и социальных пособий на 9,5%. Однако этого уже недостаточно, чтобы покрыть официальную инфляцию.

Также много претензий в адрес экономического блока развития, потому что они влили за последние годы и продолжают вливать триллионы рублей в проекты, которые должны привести к экономическому росту и импортозамещению в России. Однако ничего из этого не происходит,

– объяснил оппозиционер.

Поэтому, по его мнению, тех, кто в минэкономики и минпромторга отвечает за эти проекты развития, могут "почистить". Какие-то головы там полетят, но качественно это ничего не изменит.

В 2025 году придется что-то решать

"Также неутешительный прогноз относительно дальнейшей ситуации в экономике России. Темпы ее роста упали практически до нуля. Ожидаемый темп роста ВВП – ниже 1%, с учетом того, что этот небольшой плюс будет поддерживаться большими вливаниями в военный сектор, то вся остальная экономика будет в минусе", – предположил он.

Из-за экономической стагнации у российских властей не будет возможности в дальнейшем повышать заработные платы, что приведет к снижению реального благосостояния россиян.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2025 года денег в ликвидной части фонда национального благосостояния осталось только на один годовой бюджетный дефицит. Это, как заметил бывший министр энергетики России, означает, что страна-агрессор больше не может себе позволить масштабно финансировать дефицит за счет оставшихся финансовых резервов.

Поэтому в 2025 году Кремлю надо что-то решать, потому что он уже не может продолжать действовать так, как раньше. Каждый год власть объявляла, что еще на несколько триллионов рублей повысит военные расходы или раздаст деньги госкорпорациям на проекты импортозамещения. У России уже таких возможностей не осталось,

– подчеркнул Владимир Милов.

Напомним, что заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков обратил внимание на то, что в России банки выдают кредиты под производство, но они не возвращаются. По его словам, это свидетельствует о том, что российская система может мгновенно "захлопнуться", если упадут цены на нефть.