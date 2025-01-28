Про це 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов, зазначивши, що 2025 рік має бути вирішальним для російської економіки, яка не витримує навантаження війною. Також компліментарні висловлювання Владіміра Путіна щодо економічного стану Росії не мають під собою підґрунтя.

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Вливають трильйони рублів

Мілов вважає, що насамперед під удар може потрапити голова центробанку Росії Ельвіра Набіулліна. Останнім часом саме в неї летіли стріли критики, адже керівництво центробанку загнало ситуацію у територію екстремально високих ставок, які заморожують російську економіку і є одними з найвищих у світі.

Зверніть увагу! В Росії не можуть впоратися з інфляцією, яка перевищує усі прогнози. Річна продовольча інфляція перевищила 10%.

Зараз, за його словами, із запізненням ухвалюється закон щодо проведення збільшеної індексації пенсій і соціальної допомоги на 9,5%. Проте цього вже недостатньо, щоб покрити офіційну інфляцію.

Також багато претензій на адресу економічного блоку розвитку, тому що вони влили за останні роки і продовжують вливати трильйони рублів у проєкти, що мають призвести до економічного зростання та імпортозаміщенню в Росії. Однак нічого з цього не відбувається,

– пояснив опозиціонер.

Тому, на його думку, тих, хто у мінекономіці і мінпромторгу відповідає за ці проєкти розвитку, можуть "почистити". Якісь голови там полетять, але якісно це нічого не змінить.

У 2025 році доведеться щось вирішувати

"Також невтішний прогноз щодо подальшої ситуації в економіці Росії. Темпи її зростання впали практично до нуля. Очікуваний темп зростання ВВП – нижче 1%, з урахуванням того, що цей невеликий плюс буде підтримуватись великими вливаннями у воєнний сектор, то вся решта економіки буде в мінусі", – припустив він.

Через економічну стагнацію у російської влади не буде можливості надалі підвищувати заробітні плати, що призведе до зниження реального добробуту росіян.

Крім того, станом на 1 січня 2025 року грошей у ліквідній частині фонду національного добробуту залишилось лише на один річний бюджетний дефіцит. Це, як зауважив колишній міністр енергетики Росії, означає, що країна-агресорка більше не може собі дозволити масштабно фінансувати дефіцит коштом фінансових резервів, що залишились.

Тому у 2025 році Кремлю треба щось вирішувати, тому що він вже не може продовжувати діяти так, як раніше. Кожного року влада оголошувала, що ще на кілька трильйонів рублів підвищить військові витрати чи роздасть гроші держкорпораціям на проєкти імпортозаміщення. У Росії вже таких можливостей не залишилось,

– наголосив Володимир Мілов.

Нагадаємо, що заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков звернув увагу на те, що у Росії банки видають кредити під виробництво, але вони не повертаються. За його словами, це свідчить про те, що російська система може миттєво "захлопнутись", якщо впадуть ціни на нафту.