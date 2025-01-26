Российский президент Владимир Путин продолжает утверждать. что экономика его государства в норме. Западные журналисты отмечают, что это иллюзия.

Россия пытается создать видимость того, что санкции не работают, а экономика продолжает расти, однако эксперты считают, что этот образ – мираж. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Навязанный образ

Российские СМИ пишут, что за прошлый год российская военная экономика, вероятно, росла быстрее, чем экономики США и ключевых европейских стран. Также утверждают, что уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня, а рост оборонного бюджета не повлиял на ситуацию критически.

Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, отмечает, что такие сообщения показывают, что российская экономика выстояла.

Эксперты отмечают, что Кремль прилагает немало усилий, чтобы поддерживать эту иллюзию, однако маска постепенно начинает слетать.

"Экономика на стероидах"

Рост российской экономики может быть, однако он быстрый, неестественный и кратковременный.

Стероиды хороши, но это не мышцы. Это больше похоже на бег под кокаином,

– отмечает Рыбакова.

Кремль также применяет тактику "рефлексивного контроля", чтобы формировать восприятие противников. Россия пытается показать, что ее экономика позволит вести войну годами. Это заставляет союзников Украины побуждать наше государство к компромиссам.

Александра Прокопенко из Евразийского центра Carnegie считает, что экономический рост и низкий уровень безработицы стали ключевыми аргументами Путина. Крейг Кеннеди из Гарвардского университета отмечает, что Кремль скрывает истинную стоимость войны через "теневые" механизмы финансирования.

Он исследовал эту тему и обнаружил, что Россия заставила банки выдавать льготные кредиты компаниям, связанным с военными заказами. С середины 2022 года до конца 2024 года объем частного кредитования вырос на 71%, что эквивалентно 19,4% ВВП России. Примерно 60% этих кредитов (до 249 миллиардов долларов) пошло на поддержку военных предприятий.

2025 год будет непростым

Россию ожидают серьезные экономические проблемы. МВФ прогнозирует замедление роста ВВП в 2025 году до 1,4% после роста на 3,8% в 2024-м. Инфляция уже достигла 9,5% в 2024 году.

В России низкий уровень безработицы, однако там также низкое количество квалифицированных работников.

Война влияет на финансирование социальных программ, что усиливает разрыв между ожиданиями граждан и возможностями государства. Прокопенко предупреждает, что Россия больше не может одновременно финансировать войну, поддерживать экономическую стабильность и сохранять социальное благосостояние. Рано или поздно хрупкий баланс Кремля не выдержит.