Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что сегодня экономическая ситуация в Украине является уникальной, учитывая что страна находится в состоянии войны с Россией. Это происходит благодаря западной поддержке, которая позволяет сохранить макрофинансовую стабильность.

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Останется единственный выход

Также аномальная ситуация сложилась в Украине, когда во время войны растут заработные платы.

Однако этот процесс базируется на западной поддержке. Когда ее не будет, наша экономика будет выглядеть совсем по-другому. Соответственно и зарплаты будут другими,

– отметил инвестиционный банкир.

В 2023 году Киев получил от западных стран 40 миллиардов долларов. Половина бюджета Украины формируется благодаря этим деньгам – социальные выплаты, пенсии, зарплаты учителям, медикам и т. д. Все это финансируется деньгами налогоплательщиков Германии, США и других стран.

Если этих денег вдруг не будет, то придется их где-то брать. Внутренний ресурс за счет увеличения налогов достаточно ограничен. Поэтому единственным выходом будет включение печатного станка.

"Однако сейчас в Украине нет предпосылок для того, чтобы печатать гривны. Это такой план "Б", – отметил Фурса.

Трамп против

В то же время проблема с выделением Украине средств от США до сих пор остается не решенной. В Конгрессе продолжается конфликт между республиканцами и демократами в частности относительно помощи Украине. Однако Дональд Трамп активно выступает против поддержки Киева и всячески препятствует этому.

Если помощь от Евросоюза Украине можно ожидать, то по Соединенным Штатам – ситуация сложная.

"Сейчас трудно понять, как мы получим финансовую помощь именно из США. Министр финансов Джанет Йеллен заверила премьер-министра Дениса Шмыгаля, что Соединенные Штаты предоставят Украине бюджетную поддержку. Также помощь обещал дать МВФ. Но как это будет проведено технически, учитывая позицию Трампа, трудно спрогнозировать", – отметил Сергей Фурса.

Обратите внимание! Глава Минфина США Джанет Йеллен 23 января во время онлайн-встречи с Денисом Шмыгалем отметила, что в рамках запроса на дополнительное финансирование администрация Джозефа Байдена предоставит Украине бюджетную поддержку в размере 11,8 миллиарда долларов. Йеллен отметила, что предоставление поддержки от Соединенных Штатов стимулирует другие страны участвовать в помощи Украине. Они должны обеспечить три четверти потребностей Киева во внешнем финансировании на 2024 год. Эти средства позволяют поддерживать финансирование в частности больниц, школ, служб быстрого реагирования и т. д.

Ситуация в украинской экономике