Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що сьогодні економічна ситуація в Україні є унікальною, враховуючи що країна перебуває у стані війни з Росією. Це відбувається завдяки західній підтримці, яка дозволяє зберегти макрофінансову стабільність.

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Залишиться єдиний вихід

Також аномальна ситуація склалася в Україні, коли під час війни зростають заробітні платні.

Проте цей процес базується на західній підтримці. Коли її не буде, наша економіка буде виглядати зовсім по-іншому. Відповідно й зарплати будуть іншими,

– зазначив інвестиційний банкір.

У 2023 році Київ отримав від західних країн 40 мільярдів доларів. Половина бюджету України формується завдяки цим грошам – соціальні виплати, пенсії, зарплати вчителям, медикам тощо. Все це фінансується грошима платників податків Німеччини, США та інших країн.

Якщо цих грошей раптом не буде, то доведеться їх десь брати. Внутрішній ресурс коштом збільшення податків досить обмежений. Тому єдиним виходом буде увімкнення друкарського верстака.

"Проте зараз в Україні немає передумов для того, щоб друкувати гривні. Це такий план "Б", – зазначив Фурса.

Трамп проти

Водночас проблема з виділенням України коштів від США досі залишається не розв'язаною. В Конгресі триває конфлікт між республіканцями та демократами зокрема щодо допомоги Україні. Однак Дональд Трамп активно виступає проти підтримки Києва та всіляко перешкоджає цьому.

Якщо допомога від Євросоюзу Україні можна очікувати, то щодо Сполучених Штатів – ситуація складна.

"Нині важко зрозуміти, як ми отримаємо фінансову допомогу саме з США. Міністр фінансів Джанет Єллен запевнила прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що Сполучені Штати нададуть Україні бюджетну підтримку. Також допомогу обіцяв дати МВФ. Однак як це буде проведено технічно, враховуючи позицію Трампа, важко спрогнозувати", – наголосив Сергій Фурса.

Зверніть увагу! Голова Мінфіну США Джанет Єллен 23 січня під час онлайн-зустрічі з Денисом Шмигалем наголосила, що в межах запиту на додаткове фінансування адміністрація Джозефа Байдена надасть Україні бюджетну підтримку у розмірі 11,8 мільярда доларів. Єллен зазначила, що надання підтримки від Сполучених Штатів стимулює інші країни долучатися до допомоги Україні. Вони мають забезпечити три чверті потреб Києва у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. Ці кошти дозволяють підтримувати фінансування зокрема лікарень, шкіл, служб швидкого реагування тощо.

Ситуація в українській економіці