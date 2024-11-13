Победа Трампа угрожает экономике Венгрии, – Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах президента в США может политически укрепить венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Однако она усиливает риски инфляции в Венгрии и угрожает экономике страны.

Планы Трампа могут привести к снижению производства и ослаблению венгерского форинта, что и так потерял позиции после недавнего снижения ставок венгерским центральным банком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как победа Трампа угрожает венгерской экономике

Аналитики говорят, что победа Трампа может вызвать дальнейшее падение форинта, в частности, из-за решения новоизбранного американского президента ввести тарифы на европейский автопром.

Роджер Марк с Ninety One отмечает, что Трамп добавит Венгрии экономических рисков, учитывая тесные связи страны с европейским автомобильным сектором. Зато экономическая модель Еврокомиссии считает, что наибольшие потери от новых тарифов понесут Германия и Италия.

Сейчас политическое давление на центральный банк Венгрии растет вследствие того, что правительство премьер-министра Орбана настаивает на резком снижении ставок перед выборами 2026 года. Экономисты говорят, что форинт остается наиболее уязвимой к изменениям валютой в регионе.

Победа Трампа может иметь последствия и для Украины. Известно, что Дональд Трамп разработал "мирный план". Кроме этого, новоизбранный президент США может давить на Украину, чтобы склонить ее к подписанию мирного соглашения.

Украина не против мирного соглашения, но оно не должно быть на условиях России и вредить нашим интересам.