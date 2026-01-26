"Одной только устойчивости мало": экономист назвал шаги, которые должны улучшить ситуацию с энергетикой

Россияне наносят тяжелые удары по энергетической системе Украины, в результате чего часть украинцев страдает из-за длительных отключений тепла и электроэнергии. В то же время на уровне государства и бизнеса не было сделано определенных шагов, чтобы подготовиться к кризисной ситуации в энергетике.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил доктор экономических наук и председатель Advanter Group Андрей Длигач, который обратил внимание на то, что первые годы войны продемонстрировали устойчивость украинцев и, в частности, энергетической системы и жилищно-коммунального хозяйства нашей страны. Однако мы сами слишком успокоились от собственной устойчивости и успокоили наших партнеров.

К теме "Сырость, руки в холоде и трясутся": Минэнерго показало работу энергетиков после атак

Какие экономические последствия от энергетического кризиса в Украине?

Длигач отметил, что Украина, действительно, устойчива. Однако одной только устойчивости мало, она должна быть не результатом героизма энергетиков, а стратегического мышления, которого государству сейчас не хватает.

Несмотря на все предупреждения, которые звучали осенью 2025 года о росте ракетных обстрелов, оказалось, по его словам, что бизнес не готов к их последствиям. Однако и мало кто ожидал, что отключения света будут длиться по 20 часов. И сейчас нужно срочно ставить заплатки.

Министерство экономики и премьер-министр сейчас привлекая экспертов, которые выработали ключевые шаги, что внедряются. Однако это реактивный подход. Основные решения должны были быть приняты ранее,

– подчеркнул доктор экономических наук.

Вследствие этого и, в частности неготовности большой части среднего бизнеса, имеем на текущий момент в Украине уже 28% потери продуктивного рабочего времени. Это, по его мнению, очень негативно повлияет на украинский ВВП, на наш экспорт.

"По прогнозам, не стоит ожидать, что проблемы будут решены с окончанием зимы или холодов. Поэтому необходимо активно продолжать и на уровне города, и на уровне отдельных бизнесов, улучшать ситуацию с тепло- и энергообеспечением", – заметил он.

К слову. Издание The Wall Street Journal пишет, что несмотря на попытки России оставить миллионы людей без тепла и света, ей не удалось создать социальный коллапс в Украине. В то же время украинцы продемонстрировали свою устойчивость и умение проходить сквозь испытания и в конце концов противостоять попыткам России подавить их сопротивление.

Однако нужно заранее позаботиться о децентрализации энерго- и теплообеспечения города, как это сделали в Житомире или в других украинских городах. Также должны были быть совсем другие расходы на защиту ключевых уязвимых объектов. Многие объекты, как отметил глава Advanter Group, было нужно закапывать под землю еще в 2023 – 2024 годах, а не жаловаться об этом в 2026-м.

В то же время необходимо смотреть вперед. Сейчас нужны деньги для того, чтобы компенсировать потери, сделать с умом системы обеспечения, хранения электрической энергии, подготовиться к лету, ведь лучше не будет,

– уверен Андрей Длигач.

Он напомнил, что блоки АЭС летом будут выведены на ремонтные работы, и в этот период придется сделать акцент на возобновляемой энергетической.

Какова ситуация в энергетике Украины после российских ударов?