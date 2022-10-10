Экономить, покупать валюту или инвестировать: что делать с денежными средствами во время войны

В условиях войны очень сложно прогнозировать развитие каких-либо событий. Это касается и хранения собственных денег.

Безусловно, каждый украинец должен самостоятельно решать, что делать со своими средствами. Однако просто хранить валюту или гривну – достаточно неразумно. Об этом 24 каналу сказал экономист, народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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Куда инвестировать средства

Как отметил Железняк, сегодня в Украине наблюдается тенденция роста депозитов. Более того, во время войны приняли закон о том, что все 100% вкладов гарантируются государством.

Кроме того, у нас есть военные облигации, доходность которых составляет 16% в гривне и 4% в долларе. Народный депутат подчеркнул, что в США будет инфляция не менее 4%. Так, если перевести гривну в доллар и просто хранить деньги, за год будет потеряно 4% от этой суммы.

Валютные или гривневые облигации гарантированы государством. Сейчас не будет изменения их номинальной стоимости. Это неплохая инвестиция,

– уверяет Железняк.

Другие инвестиции более рискованны. "Я бы не советовал людям сильно рисковать в такие времена и вкладываться в более консервативные инструменты", – сказал народный депутат Украины.

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