"Легкое ранение" оказалось смертельным: в Украине погиб экс-депутат партии Путина
В Украине ликвидировали российского экс-депутата Владимира Дмитриева. Он был членом партии "Единая Россия", однако впоследствии ушел добровольцем на войну.
Об этом пишут в российских телеграмм-каналах. Известно, что оккупант погиб в больнице после того, как в нее якобы попал беспилотник, передает 24 Канал.
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Настигла карма
Ряд вражеских телеграмм-каналов сообщает, что на войне погиб экс-депутат партии Путина "Единая Россия" Владимир Дмитриев. Он жил в Чувашии, однако с началом так называемой "сво" начал принимать в ней участие.
Так, по информации СМИ, сначала собирал "гуманитарную помощь", а потом пошел на войну добровольцем. В сети пишут, что Дмитриев получил легкое ранение и был госпитализирован. Однако карма настигла оккупанта. Как пишут местные тг-каналы, впоследствии Дмитриев погиб во время атаки беспилотников.
Российского экс-депутата ликвидировали на войне / Фото из росСМИ
Актуальная статистика потерь врага
Российская армия продолжает нести колоссальные потери в Украине. С начала полномасштабного вторжения враг потерял более полумиллиона личного состава, среди которых убитые и раненые, а также тысячи единиц техники, реальную стоимость которых сложно оценить.
Так, по состоянию на 17 июня 2024 года Россия потеряла:
- личного состава – около 527 390 (+1080) человек;
- танков – 7 958 (+2);
- боевых бронированных машин – 15 287 (+18);
- артиллерийских систем – 13 927 (+14);
- РСЗО – 1 104 (+0);
- средств ПВО – 853 (+0);
- самолетов – 359 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 167 (+8);
- крылатых ракет – 2 296 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 991 (+24);
- специальной техники – 2 337 (+12).