"Легкое ранение" оказалось смертельным: в Украине погиб экс-депутат партии Путина

В Украине ликвидировали российского экс-депутата Владимира Дмитриева. Он был членом партии "Единая Россия", однако впоследствии ушел добровольцем на войну.

Об этом пишут в российских телеграмм-каналах. Известно, что оккупант погиб в больнице после того, как в нее якобы попал беспилотник, передает 24 Канал.

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Настигла карма

Ряд вражеских телеграмм-каналов сообщает, что на войне погиб экс-депутат партии Путина "Единая Россия" Владимир Дмитриев. Он жил в Чувашии, однако с началом так называемой "сво" начал принимать в ней участие.

Так, по информации СМИ, сначала собирал "гуманитарную помощь", а потом пошел на войну добровольцем. В сети пишут, что Дмитриев получил легкое ранение и был госпитализирован. Однако карма настигла оккупанта. Как пишут местные тг-каналы, впоследствии Дмитриев погиб во время атаки беспилотников.



Российского экс-депутата ликвидировали на войне / Фото из росСМИ

Актуальная статистика потерь врага

По информации росСМИ, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибло по меньшей мере 10 российских депутатов. Однако стоит отметить, что это только публично подтвержденные случаи. Реальное количество ликвидированных российских чиновников может быть значительно больше.

Российская армия продолжает нести колоссальные потери в Украине. С начала полномасштабного вторжения враг потерял более полумиллиона личного состава, среди которых убитые и раненые, а также тысячи единиц техники, реальную стоимость которых сложно оценить.

Так, по состоянию на 17 июня 2024 года Россия потеряла: