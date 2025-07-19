Путин не остановится: литовский политик объяснил ошибочную стратегию Запада

Осознание того, что Путин не остановится, должно быть вложено в политику Европы и США. Запад должен задать себе вопрос, что будет делать, если российский диктатор будет продолжать действовать как задумал, какой тогда будет план действий.

Об этом в эфире 24 Канала, отметил бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, подчеркнув, что единственный сейчас план – это поддерживать Украину как можно больше, чтобы не только она выстояла, а и Европа.

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Кто может сыграть ключевую роль в поддержке Украины?

Если политикам на Западе удастся понять сегодняшнюю реальность, тогда, по словам Ландсбергиса, следующие шаги будут довольно четкими. Он отметил, что надо прекратить хвастаться пустыми вещами, которые могут произойти или нет через 50 дней, а дать Украине все, в чем она нуждается.

Он подчеркнул, что большинство из того, что надо Украине, можно изготавливать в ее пределах. В Украине есть заводы, мощности, инженеры. Однако, по его словам, в большинстве случаев не хватает финансов.

У нас есть деньги. Дания сделала свою модель помощи, она была внедрена и другими странами, но в меньшей степени. Мы способны обеспечить Украину инвестициями, которые ей нужны, чтобы она могла выстроить свою оборону, потому что это и наша оборона тоже,

– озвучил Ландсбергис.

Комментируя планы Запада по поддержке нашего государства, экс-министр иностранных дел Литвы отметил, что он не слишком оптимистичен. По его словам, когда он увидит выпущенные Украиной в направлении России украинские, американские, европейские ракеты, тогда сможет говорить об определенных результатах такого сотрудничества.

Он выразил большие надежды относительно Германии и уверен, что эта страна действительно может что-то сделать. Ландсбергис убежден, что ее способность инвестировать, поддерживать своих союзников огромна.

Это очень мощная страна. Если она сможет справиться с бюрократическими и политическими преградами в парламенте, продемонстрирует свою промышленную мощь, это может существенно повлиять на рассредоточение сил,

– считает Ландсбергис.

Отметим, что аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов уверен, что сейчас обстоятельства складываются против Путина. Он высказал свое мнение, может ли в ближайшее время глава Кремля остановиться в своем стремлении воевать против Украины.