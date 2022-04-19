Экс-главарь террористов Безлер "засветился" в оккупированном Бердянске
Источник:Запорожская ОВА
Один из бывших главарей террористов на Донбассе Игорь Безлер по прозвищу "Бес" сейчас находится во временно оккупированном Бердянске.
Чем боевик там занимается – точно не известно. Очевидно, что он поддерживает российских оккупантов.
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Ранее Безлер совершил ряд военных преступлений на Донбассе в 2014 году.
Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Безлер по прозвищу "Бес" "засветился" в оккупированном Бердянске. Ранее он отметился чрезвычайной жестокостью на Донбассе,
– отмечают в Запорожской ОВА.
Что известно об Игоре Безлере
Безлер – гражданин России и бывший главарь боевиков в ОРДО. Он участвовал в аннексии Крыма, а в апреле 2014 года в составе диверсионной группы захватывал здания СБУ в Донецке и МВД в Горловке. Украинские правоохранители обвиняют его в жестоких убийствах людей, терроризме, захвате админзданий, похищении людей.
Он также фигурирует в деле о сбивании Boeing MH-17
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