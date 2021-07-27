Хомчак получил должность в СНБО: подробности
27 июля 2021 , 20:38Читати новину українською
Источник:24 канал
Руслан Хомчак, которого указом президента уволили с должности главнокомандующего ВСУ, сразу же получил новую должность. Теперь он станет первым заместителем секретаря СНБО.
Таким образом Руслан Хомчак остается в составе СНБО несмотря на увольнение. Однако он заменит Михаила Коваля.
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Детали нового назначения
Указ Владимира Зеленского об увольнении с должности первого заместителя председателя СНБО Коваля и назначении Хомчака уже обнародован на сайте президента.
Назначить Хомчака Руслана Борисовича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– сообщается в указе.
Что известно о Михаиле Ковале
- Генерал-полковник был на должности первого заместителя председателя СНБО с февраля 2015 года.
- С марта по июль 2014 года Михаил Коваль исполнял обязанности министра обороны Украины.
- 5 марта 2014 года был похищен "зелеными человечками" возле военной части под Ялтой. Освобожден после успешных переговоров.
Генерал-полковник Михаил Коваль / Фото СНБО