Разговор был, – Банник о том, как отреагировал министр Федоров на его решение пойти служить

Мстислав Банник был руководителем команды Дії, однако в феврале 2024 года мобилизовался в ряды Вооруженных Сил. Он подписал контракт, потому что имел бронирование от призыва.

Мстислав Баник теперь служит в подразделении CODE 9.2 в составе 92 отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко. У эксклюзивном тексте 24 Канала ответил на вопрос, был ли у него разговор с Михаилом Федоровым, прежде чем он мобилизовался.

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Не мог не предупредить

По словам Баника, разговор с главой Минцифры был.

Его не могло не быть, ведь я был одним из ключевых менеджеров в Минцифре,

– объяснил он.

Именно поэтому он не мог не предупредить министра и ключевую команду о решении, которое принял. Он добавил, что министр хотел убедиться, что это не какое-то спонтанное решение, не эмоциональный выбор.

В интервью он ответил еще на несколько важных вопросов, которые касались его службы в армии, а также того, как он принял это решение. Это стало его первым публичным разговором с журналистами в роли военнослужащего.