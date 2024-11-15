Мстислав Банік тепер служить в підрозділі CODE 9.2 у складі 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. У ексклюзивному тексті 24 Каналу відповів на питання, чи була у нього розмова з Михайлом Федоровим, перш ніж він мобілізувався.

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Не міг не попередити

За словами Баніка, розмова з очільником Мінцифри була.

Її не могло не бути, адже я був одним із ключових менеджерів у Мінцифрі,

– пояснив він.

Саме тому він не міг не попередити міністра та ключову команду про рішення, яке ухвалив. Він додав, що міністр хотів переконатися, що це не якесь спонтанне рішення, не емоційний вибір.

У інтерв'ю він відповів ще на кілька важливих питань, які стосувались його служби в армії, а також того, як він ухвалив це рішення. Це стало його першою публічною розмовою із журналістами у ролі військовослужбовця.