Экс-министр инфраструктуры Омелян получил ранение на фронте

Экс-министр инфраструктуры Украины получил ранение на фронте. Он рассказал, что по их позициям прилетело две вражеские управляемые авиационные бомбы.

Бывший министр рассказал, что он выжил, однако у него перебита кость на ноге и осколочные ранения. Об этом экс-чиновник написал вечером 28 августа.

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Что рассказал министр о ранениях

24 августа (2024 года – 24 канал) враг ударил по позиции нашего батальона двумя управляемыми авиационными бомбами. На этот раз мне повезло: перебита кость, более 10 осколков в теле, однако жив. Буду иметь теперь два дня рождения в год: от родителей, и от Украины,

– рассказал Омелян.

По словам бывшего министра, впереди его ждет лечение и реабилитация.



Экс-министр Омелян получил ранения на фронте / фото из фейсбука Омеляна

Кстати, Владимир Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана в течение 2016 – 2019 годов. До того, начиная с 2000 года, работал в различных министерствах.

В Вооруженные Силы Украины присоединился как доброволец 24 февраля 2022 года.