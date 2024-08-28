Колишній міністр розповів, що він вижив, проте у нього перебита кістка на нозі та осколкові поранення. Про це експосадовець написав ввечері 28 серпня.

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Що розповів міністр про поранення

24 серпня (2024 року – 24 канал) ворог вдарив по позиції нашого батальйону двома керованими авіаційними бомбами. Цього разу мені пощастило: перебита кістка, понад 10 осколків у тілі, проте живий. Матиму тепер два дні народження на рік: від батьків, і від України,

– розповів Омелян.

За словами колишнього міністра, попереду на нього чекає лікування та реабілітація.



Ексміністр Омелян зазнав поранень на фронті / фото з фейсбуку Омеляна

До речі, Володимир Омелян був міністром інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана протягом 2016 – 2019 років. До того, починаючи з 2000 року, працював у різних міністерствах.

До Збройних Сил України доєднався як доброволець 24 лютого 2022 року.