Бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко даст интервью 24 каналу

27 мая 2021 , 12:04
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Оппоненты режима Александра Лукашенко заявили о подготовке к новой активной фазе протестов. Оппозиция готова работать над усилением международного давления и конкретных мер в ответ на действия диктатора.

Оппозиционеры решили строить структуру партизанского движения внутри Беларуси. Об этом и не только в интервью 24 каналу расскажет белорусский оппозиционер, экс-министр культуры Павел Латушко.

Больше здесь Белорусская оппозиция анонсировала новую фазу масштабных протестов: видео

Кроме этого, обсудим историю с задержанием основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко и поглощение Беларуси Россией.

Интервью смотрите на ютуб-канале 24 канала 27 мая в 19:00. Не пропустите!

Задержание Протасевича: коротко

  • 23 мая самолет, следовавший в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. На его борту был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
  • Самолет остановили из-за якобы бомбы на его борту. Однако после обысков ее так и не нашли, однако, силовики задержали Романа Протасевича и его девушку.
  • Против журналиста открыли сразу несколько уголовных дел. Как известно, ему грозит до 15 лет заключения.
Автор: Юлія Гілей