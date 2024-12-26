Экс-начальника Одесского областного ТЦК Борисова снова отправили в СИЗО

Бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову суд 26 декабря избрал меру пресечения. Его отправили под стражу с возможностью выйти под залог.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Днем ранее Борисова снова задержали на выходе из СИЗО.

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Какой залог назначили Борисову

По данным журналистов, обвинение просило избрать содержание под стражей, ведь считает, что Борисов может скрываться от суда за пределами Украины.

Адвокаты экс-военкома Одесской области просили суд избрать Борисову круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Также защита добавила, что "будут идти на сотрудничество со следствием".

В конце концов суд взял под стражу Евгения Борисова с правом на залог в размере 402 миллиона гривен.