Экс-пленники Кремля хотят встретиться с президентом Зеленским

Бывшие политические заключенные просят о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. С главой государства хотят обсудить освобождение незаконно удерживаемых Россией украинцев.

О такой инициативе рассказал бывший пленник Кремля, а сегодня первый заместитель Черкасской ОГА Роман Сущенко. Заявление подписали много экс-пленников.

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Перед Россией нужно поставить четкое требование – освобождение украинцев

В обращении говорится, что они прислали открытые письма госсекретарю США Энтони Блинкену и трем главам МИД стран Бенилюкса – во время их визитов в Киев. Экс-полит-заключенные отмечают, что перед Россией нужно поставить четкое требование – безусловное освобождение украинцев. Именно это должно быть первоочередным условием для переговоров на любую тему.

Обращаемся к вам (президенту – 24 канал) с требованием консолидировать усилия с нашими стратегическими партнерами для освобождения нескольких сотен граждан Украины. И не путем закулисных торгов и заглядыванием в глаза российско-имперском захватчику, а откровенной и честной позицией,

– говорится в заявлении.

Ранее экс-пленники создали Платформу "Освобождение заключенных"

Отметим, что бывшие заключенные создали Платформу "Освобождение заключенных". Это беспартийное объединение, цель которого – освободить украинцев, которых незаконно удерживает Кремль.

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Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Владимир Жемчугов, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Игорь Козловский, Игорь Мовенко, Евгений Панов, Исмаил Рамазанов, Николай Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз, Александр Шумков.