Двое экс-работников СБУ могут "загреметь" из-за пыток украинца в оккупированном Крыму

Прокуратура получила разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении двух бывших сотрудников СБУ. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

Подозреваемые на момент совершения преступления были работниками незаконно созданного "управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь".

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Детали расследования

В начале февраля 2015 года "сотрудники ФСБ" на территории временно оккупированного полуострова незаконно задержали участника евромайдана. Путем пыток они заставляли его признаться в преступлении которое он не совершал. Активиста обвинили в нанесении телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" 18 февраля 2014 года из-за идеологической неприязни и вражды.

Статья о нарушении законов и обычаев войны предусматривает тюремное заключение от 8 до 12 лет.

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