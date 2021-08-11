Должность главы ОГА за 600 тысяч долларов: экс-сотрудницу аппарата Рады разоблачили на взятке

Правоохранители разоблачили бывшую сотрудницу аппарата Рады и журналиста во взяточничестве. Они обещали жителю Николаева должность главы ОГА за 600 тысяч долларов.

Детали дела

По данным следствия, злоумышленники обещали жителю Николаева повлиять на должностных лиц Офиса Президента и Кабинета Министров. После этого его должны были назначить главой Николаевской облгосадминистрации.

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Злоумышленники полгода проводили "собеседования с кандидатом на должность" в Киеве и готовили его для якобы дальнейшей встречи с чиновниками. Их задержали при получении части взятки – 200 тысяч долларов.

Что известно о сообщнике экс-чиновницы

Схему бывшая работница парламента организовала вместе с главой правления благотворительной организации. Ранее он был помощником-консультантом народного депутата и неоднократно баллотировался в парламент. Известно, что сообщник работает журналистом.

Случаи взяточничества в Украине: последние новости

В Харькове пьяный водитель маршрутки предлагал патрульным 20 тысяч гривен, чтобы те отпустили его. Теперь нетрезвому водителю грозит штраф в размере 10 200 гривен и лишение водительских прав на 1 год.

Руководителя отдела "Львовской железной дороги" уличили в "откатах". Он организовал схему на 1 миллион гривен во время тендеров.

Главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении во взяточничестве на полмиллиона гривен. За эти деньги чиновник обещал оставить на должности руководителя предприятия.

Сейчас правоохранители планируют сообщить задержанным о подозрении. Далее суд будет избирать им меру пресечения. Обыски и следственные действия все еще продолжаются.