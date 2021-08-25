Экс-вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищении пожилых людей и детей

Ситуация в Афганистане остается катастрофической. Боевики "Талибана" не гнушаются тем, чтобы похищать детей и пожилых людей и использовать их, как живые щиты.

О таких жутких фактах рассказал бывший вице-президент страны Амрулла Салех. Он написал в твиттере, что тысячи детей и женщин уже бежали в горы, опасаясь боевиков.

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Талибы похищают детей и пожилых людей

В последние два дня талибы похищают детей и пожилых людей и используют их, как щиты для передвижения или при обыске домов,

– написал Салех.

Политик отметил, талибы не пропускают в долину Андараб топливо и продукты. Поэтому гуманитарная ситуация близка к катастрофе.

Талибы не контролируют только политику Панджшер

Отметим, что сейчас под контролем талибов находится весь Афганистан, кроме провинции Панджшер. Однако ополченцы во главе с Ахмадом Масудом, пишут СМИ, понимают, что им придется сдаться. Ведь впереди – зима, а силы с боевиками у них – совсем неравны.

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Между тем представители "Талибана" не намерены восстанавливать должность президента. Они планируют создать совет, в который войдут 12 боевиков. Таким образом они будут руководить "Исламским эмиратом Афганистан".

Текст публикации Амруллы Салеха:

Талибы не позволяют продовольствию и топливу попасть в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасная. Тысячи женщин и детей бежали в горы. В течение последних двух дней талибы похищают детей и пожилых людей и используют их, как щиты для перемещения или обыска дома.